В оккупированном Донецке представили «учебники по истории Донбасса и Новороссии»

«Учебники по истории Донбасса и Новороссии» представили в оккупированном Донецке

На этой неделе в оккупированном Донецке представили сигнальные экземпляры «учебников истории Донбасса и Новороссии». Они дополняют «региональным компонентом» общероссийскую линейку учебников, передают оккупационные СМИ.

Отмечается, что учебник разработан для 5-7 классов и представлен в Донецке в ходе «Просветительского десанта» Российского военно-исторического общества.

«В каждом регионе Донбасса и Новороссии — этих субъектов РФ — со временем появятся свои учебники местной истории», — сообщил зампред Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«Учебники называются: “История Донбасса и Новороссии“. Они единые для всех четырех регионов. На этом этапе мы считаем это оправданным, то есть у четырех наших исторических регионов судьба фактически единая, поэтому и учебник истории для них тоже единый. В перспективе я не исключаю, что это будет развиваться в направлении отдельного учебника для каждого из регионов, потому что у каждого региона есть, конечно, своя особая история — история малой Родины», — сказал Овсиенко.

Он добавил, что эти учебники «дополняют программу исторического в воссоединенных регионах», при этом информация о Донбассе и Новороссии есть и в общероссийских учебниках, в частности, за 10 и 11 классы.