В окупованому Донецьку представили «підручники з історії Донбасу та Новоросії»

«Підручники з історії Донбасу та Новоросії» представили в окупованому Донецьку

Цього тижня в окупованому Донецьку презентували сигнальні екземпляри «підручників історії Донбасу та Новоросії». Вони доповнюють «регіональним компонентом» загальноросійську лінійку підручників, повідомляють окупаційні ЗМІ.

Зазначається, що підручник розроблений для 5-7 класів та представлений у Донецьку під час «Просвітницького десанту» Російського військово-історичного товариства.

«У кожному регіоні Донбасу та Новоросії — цих суб'єктів РФ — з часом з'являться свої підручники місцевої історії», — повідомив заступник голови Російського військово-історичного товариства Микола Овсієнко.

«Підручники називаються: "Історія Донбасу та Новоросії". Вони є єдиними для всіх чотирьох регіонів. На цьому етапі ми вважаємо це виправданим, тобто у чотирьох наших історичних регіонів доля фактично єдина, тому підручник історії для них теж єдиний. У перспективі я не виключаю, що це розвиватиметься у напрямку окремого підручника для кожного з регіонів, тому що кожен регіон має, звичайно, свою особливу історію — історію малої Батьківщини», — сказав Овсієнко.

Він додав, що ці підручники «доповнюють програму історичного в об'єднаних регіонах», при цьому інформація про Донбас та Новоросію є і в загальноросійських підручниках, зокрема, за 10 та 11 класи.