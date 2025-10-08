В армии РФ избивают мобилизованных 5-й бригады за отказ идти на штурм

«Воспитательные» работы в армии РФ на оккупированных территориях.

Российский Telegram-канал опубликовал видео избиения бойцов 5-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ имени Захарченко (в/ч 41698). По информации источника, командиры отправляют солдат из оккупированных районов Донбасса на штурмы «в один конец» и применяют насилие против тех, кто отказывается.

На видеозаписи видно, как нескольких бойцов унижают и избивают. По утверждению автора публикации, речь может идти о бойцах 2-й штурмовой роты, а один из командиров носит позывной «Тополь».



В подразделении, как сообщается, существует «ценник» за устранение своих — около 50 000 российских рублей. Позже канал также опубликовал персональные данные двоих мужчин, которых называет причастными к издевательствам.

Один из подозреваемых в издевательствах.

Один из них известен под позывным «Тополь» и ранее был опознан на видео. Источник также пригрозил «публикацией данных семей» подозреваемых.



Ранее в сети появилось новое видео издевательств в российской армии. Наказанных военных оккупанты привязывают скотчем к столбам