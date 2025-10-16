Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Двойной террор»: россияне атакуют «шахедами» с кассетными боеприпасами и повторно бьют по спасателям и энергетикам – Зеленский
16 октября 2025, 11:25

«Двойной террор»: россияне атакуют «шахедами» с кассетными боеприпасами и повторно бьют по спасателям и энергетикам – Зеленский

Спасатель на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС Спасатель на месте российского обстрела. Фото: ГСЧС

Есть подтверждение, что российские войска применяют двойной террор. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, оккупанты атакуют дронами-камикадзе «Шахед» с кассетными боеприпасами и наносят повторные удары, чтобы ранить спасателей и энергетиков, работающих над восстановлением после повреждений.

«Этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре», – отметил Зеленский.

Напомним, что ночью 16 октября Россия ракетами и дронами ударила по объектам газодобычи на Полтавщине, в результате чего их работа остановлена.

Люди
Владимир Зеленский
Организации
гсчс ВС РФ
Прочее
Война Энергетика обстрелы Шахеды
