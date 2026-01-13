В Славянске из-за удара БПЛА вспыхнул пожар

В Донецкой области спасатели ликвидировали пожары. Фото: ГСЧС

Во вторник, 13 января, российская армия нанесла удар по городу Славянск Донецкой области. В результате удара вспыхнул пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



Как отмечается, вспыхнул пожар в двухэтажном здании на территории местного предприятия. На месте происшествия спасатели ликвидировали возгорание на площади 80 кв. м.





Кроме того, в селе Иверское Новодонецкой громады вспыхнул пожар в частном жилом доме. Пожарные ликвидировали возгорание на площади 80 кв. м.



Ранее мы писали, что в Дружковке из-за атаки дрона вспыхнул пожар в частном доме.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»