В Генштабе ВСУ подтвердили удар ВСУ по предприятию в Ростовской области. Фото: скриншот

В ночь на 13 января Сили обороны нанесли удар ракетами украинского производства по предприятию «Атлант Аэро» в городе Таганрог, Ростовской области. Зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Как отмечается, предприятие «Атлант Аэро» осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных БПЛА типа «Молния», а также комплектующих к БПЛА «Орион» Эти беспилотники атакуют Украины.



«Поражение данного объекта снизит возможности противника по производству БПЛА и ослабит возможности российского агрессора по нанесению ударов по гражданским объектам на территории Украины», — говорится в сообщении.



Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»