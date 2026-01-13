Украина создает «язык суверенитета» и собственный шрифт

Комитет гуманитарной политики Верховной Рады единогласно поддержал инициативу, направленную на преодоление последствий советской русификации украинского законодательства, сообщается в Telegram-канале парламента.



Речь идет о системных изменениях, которые должны окончательно очистить официальный язык государства от русизмов и устаревших канцелярских штампов.



Как сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, один из авторов законодательных изменений, инициатива предусматривает обновление правописания и создание единой базы терминов украинского законодательства.



Ее ключевая цель — формирование самостоятельного, современного юридического языка Украины без заимствований, навязанных в советский период.



Отдельный акцент в постановлении (реестр № 14334) сделан на визуальной идентичности государственных документов. Новшество предусматривает разработку и внедрение национального шрифта, который станет не просто элементом дизайна, а символом суверенитета Украины даже на уровне графического оформления законов.

Напомним, Комитет Верховной Рады поддержал продление военного положения и мобилизации до мая 2026 года.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»