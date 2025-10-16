«Подвійний терор»: росіяни атакують «шахедами» з касетними боєприпасами та повторно б'ють по рятувальниках та енергетиках – Зеленський

Є підтвердження, що російські війська використовують подвійний терор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, окупанти атакують дронами-камікадзе «Шахед» з касетними боєприпасами та завдають повторних ударів, щоб поранити рятувальників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.
«Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по об'єктах газовидобутку на Полтавщині, внаслідок чого їхня робота зупинена.