«Подвійний терор»: росіяни атакують «шахедами» з касетними боєприпасами та повторно б'ють по рятувальниках та енергетиках – Зеленський

Рятувальник на місці російського обстрілу. Фото: ДСНС

Є підтвердження, що російські війська використовують подвійний терор. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, окупанти атакують дронами-камікадзе «Шахед» з касетними боєприпасами та завдають повторних ударів, щоб поранити рятувальників та енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень.



«Цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що вночі 16 жовтня Росія ракетами та дронами вдарила по об'єктах газовидобутку на Полтавщині, внаслідок чого їхня робота зупинена.