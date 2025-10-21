Российский беспилотник ударил по загруженному перекрестку в Сумах: поврежден автобус, более 10 человек ранены

Последствия удара по перекрестку в Сумах. Фото: Сумская ГВА

21 октября российский БПЛА прицельно ударил по перекрестку в Сумах. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.



Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. В результате атаки ранения получили девять человек.



Глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко рассказал, что удар произошел во время движения машин.



Всех пострадавших доставили в больницу. Их состояние стабильное.



По данным исполняющего обязанности Сумского городского главы Артема Кобзаря, повреждены более 10 автомобилей и многоэтажки.



Предварительно, город атаковал дрон «Италмас».



В пресс-службе Сумской областной прокуратуры рассказали, что удар пришелся по одной из наиболее загруженных проезжих частей города.



Поврежден рейсовый автобус.



Обновлено 21:30. В пресс-службе ГСЧС Украины сообщили, что количество раненых возросло до 12 человек.

Напомним, что 21 октября «шахеды» массированно атаковали Новгород-Северский Черниговской области, в городе около 20 «прилетов», четверо погибших и семеро раненых.