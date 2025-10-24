ГУР уничтожило две РЛС «Небо» и комплекс «Бук»

Украинские военнослужащие уничтожили две радиолокационные системы «Небо» и зенитный ракетный комплекс российских оккупантов на временно захваченных территориях. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.
«23 и 24 октября 2025 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины обнаружили и уничтожили три дорогостоящие системы противовоздушной обороны российской оккупационной армии самоходную огневую установку из состава ЗРК «Бук-М3» и две РЛС 1Л119 «Небо-СВУ», — говорится в сообщении.
Средства ПВО ликвидированы на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской областей и Автономной Республики Крым.
Ранее мы писали, что 22 октября в результате успешной спецоперации ГУР при поддержке сил Движения освобождения Кавказа ликвидированы по меньшей мере трое военнослужащих 247-го кавказского казачьего полка ВДВ в центре города Ставрополь РФ.
