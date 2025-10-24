ГУР знищило дві РЛС «Небо» та комплекс «Бук». Фото: скріншот

Українські військовослужбовці знищили дві радіолокаційні системи «Небо» та зенітний ракетний комплекс російських окупантів на тимчасово захоплених територіях. Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.



«23 і 24 жовтня 2025 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України виявили та знищили три дорогі системи протиповітряної оборони російської окупаційної армії самохідну вогневу установку зі складу ЗРК «Бук-М3» та дві РЛС 1Л119 «Небо-СВУ», — йдеться у повідомленні.



Кошти ППО ліквідовано на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.



Раніше ми писали, що 22 жовтня в результаті успішної спецоперації ГУР за підтримки сил Руху звільнення Кавказу ліквідовано щонайменше трьох військовослужбовців 247-го кавказького козачого полку ВДВ у центрі міста Ставрополь РФ.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях