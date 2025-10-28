Российские войска в седьмой раз атаковали газовую инфраструктуру

7 атака РФ на газовую инфраструктуру с октября.

Этой ночью россияне снова атаковали гражданскую газовую инфраструктуру в Полтавской области. Об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.



«К счастью, люди не пострадали — это главное. На месте удара работают специалисты: оценивают последствия и приступают к восстановлению. Это уже седьмая целенаправленная атака врага на газовую инфраструктуру с начала октября», — отметил он.



Отдельно подчеркивается, что атакованные российскими войсками объекты не имеют военного значения. Единственная цель этих ударов — оставить украинцев без газа и тепла.

Напомним, в ночь на 28 октября (с 20:00 27 октября) Россия атаковала Украину 38 ударными БПЛА типов «Шахед», «Гербера» и других моделей.