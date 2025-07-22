Россия атаковала объекты газодобычи Украины дронами

В ночь на 22 июля Россия вновь атаковала объекты газодобычи Украины, нанеся десятки ударов дронами. Об этом сообщила пресс-служба Группы «Нафтогаз».
«Это исключительно акт терроризма, которым враг стремится запугать украинцев и сломать нашу волю. Цель очевидна — ослабить Украину, сорвать подготовку к зиме и создать проблемы с газоснабжением во время холодов», — заявил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.
В результате атаки зафиксированы разрушения. Сейчас продолжается ликвидация последствий, на месте работают специализированные бригады.
Напомним, в ночь на 22 июля противник атаковал Украину 42 ударными БПЛА типа «Шахед» и беспилотниками-имитаторами различных типов.
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