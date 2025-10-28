Зеленский ответил, почему для России важно захватить Покровск

Покровск. Фото: 93-я механизированная бригада ВСУ

У России нет на фронте такого результата, который можно «продать» США. Об этом во время встречи с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Суспільне».



По его словам, россияне показывают американской стороне карты уже с «захваченным Покровском».



«Рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь. Мы понимаем для чего им Покровск. Он им нужен только для того, чтобы сказать: смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят – единственно возможная, иначе они будут вроде бы захватывать еще. То, что мы держим Покровск, а они постоянно переносят планы своей кампании – это доказывает миру, что россияне врут, что нужно и следует продолжать помогать Украине», – сказал Зеленский.

