Зеленський відповів, чому для Росії важливо захопити Покровськ

Покровськ. Фото: 93-тя механізована бригада ЗСУ

Росія не має на фронті такого результату, який можна «продати» США. Про це під час зустрічі з журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».



За його словами, росіяни показують американській стороні карти вже із «захопленим Покровськом».



«Розповідають, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня. Ми розуміємо навіщо їм Покровськ. Він їм потрібен лише для того, щоб сказати: дивіться, таки ідея, що Україна виходить зі сходу і віддає все інше, що вони хочуть – єдино можлива, інакше вони начебто захоплюватимуть ще. Те, що ми тримаємо Покровськ, а вони постійно переносять плани своєї кампанії – це доводить світу, що росіяни брешуть, що потрібно і слід допомагати Україні», – сказав Зеленський.

