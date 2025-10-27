Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
«Бои продолжаются в городе»: Зеленский рассказал о ситуации в Покровске
27 октября 2025, 22:09

«Бои продолжаются в городе»: Зеленский рассказал о ситуации в Покровске

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

27 октября президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с военными. Об этом сообщил сам Зеленский.

По его словам, особое внимание они уделили городу Покровск на Донетчине и соседним районам.

«Именно там сейчас больше всего ударных сил оккупанта и значительная штурмовая активность. Бои продолжаются и в городе. Это у них главная цель – именно Покровск. И каждый результат наших сил на этом направлении – это результат для всей Украины, для всей защиты нашего государства», – отметил президент.

Напомним, что в ВСУ ответили, контролирует ли российская армия хотя бы один микрорайон Покровска.

