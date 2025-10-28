В ВСУ рассказали, какую тактику российская армия использует в боях за Покровск

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Российские войска продолжают инфильтрацию в город Покровск Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев.



По его словам, захватчики пытаются пройти «сквозь» город и выйти на логистические пути на севере Покровской агломерации, чтобы физических их перерезать.



«У них нет цели закрепиться внутри города. Вместо этого они пытаются незаметно пройти «сквозь» Покровскую агломерацию и закрепиться именно на логистических путях, ведущих с севера», – рассказал Окишев.



Спикер 7-го корпуса отметил, что Покровск штурмуют и мобилизованные, и специальные подразделения ВС РФ.

