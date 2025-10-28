У ЗСУ розповіли, яку тактику російська армія використовує у боях за Покровськ

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

Російські війська продовжують інфільтрацію у місто Покровськ Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ Сергій Окішев.



За його словами, загарбники намагаються пройти «крізь» місто і вийти на логістичні шляхи на півночі Покровської агломерації, щоб їх фізично перерізати.



«У них немає мети закріпитись всередині міста. Натомість вони намагаються непомітно пройти «крізь» Покровську агломерацію та закріпитися саме на логістичних шляхах, які ведуть з півночі», – розповів Окішев.



Речник 7-го корпусу зазначив, що Покровськ штурмують і мобілізовані, і спеціальні підрозділи ЗС РФ.

