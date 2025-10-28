Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российские войска стали больше использовать тяжелую технику на Покровском направлении – ВСУ
28 октября 2025, 19:52

Российские войска стали больше использовать тяжелую технику на Покровском направлении – ВСУ

Уничтоженная российская бронетехника. Фото: «Гострі картузи» Уничтоженная российская бронетехника. Фото: «Гострі картузи»

В зоне ответственности группировки войск «Восток» почти треть всех боестолкновений происходит на Покровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.

По его словам, сейчас на этом направлении ситуация достаточно сложная.

«Ведутся и уличные бои. Если сравнивать с 10-дневным периодом, то сейчас враг использует и тяжелую технику, и большие силы личного состава. Ранее они заходили малыми мобильными группами. В настоящее время враг подтянул значительное количество имеющихся у него сил. Какие именно мы не можем говорить в СМИ. Однако количество штурмов, количество боестолкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем», – отметил Шаповал.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какую тактику российская армия использует в боях за город Покровск.

Люди
Григорий Шаповал
Места
Покровское направление
ВС РФ
ВС РФ
Прочее
Война бронетехника ситуация на фронте Штурмы
