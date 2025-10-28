Российские войска стали больше использовать тяжелую технику на Покровском направлении – ВСУ

Уничтоженная российская бронетехника. Фото: «Гострі картузи»

В зоне ответственности группировки войск «Восток» почти треть всех боестолкновений происходит на Покровском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер группировки войск «Восток» Григорий Шаповал.



По его словам, сейчас на этом направлении ситуация достаточно сложная.



«Ведутся и уличные бои. Если сравнивать с 10-дневным периодом, то сейчас враг использует и тяжелую технику, и большие силы личного состава. Ранее они заходили малыми мобильными группами. В настоящее время враг подтянул значительное количество имеющихся у него сил. Какие именно мы не можем говорить в СМИ. Однако количество штурмов, количество боестолкновений значительно увеличилось по сравнению с предыдущим временем», – отметил Шаповал.

