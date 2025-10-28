Російські війська стали більше використовувати важку техніку на Покровському напрямку – ЗСУ

Знищена російська бронетехніка. Фото: «Гострі картузи»

У зоні відповідальності угруповання військ «Схід» майже третина всіх боєзіткнень відбувається на Покровському напрямку. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник угруповання військ «Схід» Григорій Шаповал.



За його словами, зараз на цьому напрямку ситуація досить складна.



«Ведуться і вуличні бої. Якщо порівнювати з 10-денним періодом, то зараз ворог використовує і важку техніку, і великі сили особового складу. Раніше вони заходили малими мобільними групами. Тепер ворог підтягнув значну кількість сил, які він має. Які саме ми не можемо говорити у ЗМІ. Однак кількість штурмів, кількість боєзіткнень значно збільшилася порівняно з попереднім часом», – зазначив Шаповал.

