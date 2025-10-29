Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState

Продвижение россиян в Покровске. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также оккупанты продвинулись возле сел Красный Лиман на Донетчине и Приволье на Днепропетровщине.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 45 российских штурмов, в частности в районах Покровска и Красного Лимана, на Александровском – захватчики атаковали 23 раза.

Напомним, что в ВСУ рассказали, какую тактику российская армия использует в боях за Покровск.