Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.
Также оккупанты продвинулись возле сел Красный Лиман на Донетчине и Приволье на Днепропетровщине.
По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 45 российских штурмов, в частности в районах Покровска и Красного Лимана, на Александровском – захватчики атаковали 23 раза.
