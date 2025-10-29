Російська армія просунулася у Покровську – DeepState

Просування росіян у Покровську. Фото: карта DeepState

Війська Росії просунулися у місті Покровськ Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля сіл Красний Лиман на Донеччині та Привілля на Дніпропетровщині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 45 російських штурмів, зокрема в районах Покровська та Красного Лиману, на Олександрівському – загарбники атакували 23 рази.

