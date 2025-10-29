«Россияне количеством постепенно поглощают город»: ситуация в Покровске на гране критической – DeepState

Флаг оккупантов на стеле Покровска. Фото: кадр из видео

Российская армия продолжает инфильтрацию в город Покровск на Донетчине, постепенно поглощая его количеством личного состава. Об этом сообщили аналитики DeepState.



По словам аналитиков, история проникновения оккупантов в Покровск началась с июля, когда они провели масштабную диверсионную операцию.



«С этого момента был поиск «разорванных» мест обороны, постоянное давление пехотой и систематическая работа вражеских пилотов по позициям и логистике украинских бойцов. Со временем слабое место было найдено – село Зверево, поселок Шевченко и район вдоль железной дороги от поселка Котлино до самого Покровска. Все это время противник использовал и продолжает использовать возможность слабых оборонительных порядков Сил обороны Украины в южной части города, понимает количественное превосходство пехоты и нехватку нашей. Также некоторое время помощью для россиян была ложь некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска», – заявили в проекте.



В DeepState утверждают, что войска России смогли затащить в Покровск уже не одну сотню пехотинцев.



«Продолжают просачиваться в глубину города и расширять свою диверсионно-разведывательную деятельность. Часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами – РЭР, РЭБ, пилоты, артиллерия, минометы и так далее, а также ищут для себя маршруты просачивания и срисовывают картину обстановки в самом городе. На южных окраинах Покровска уже смогли зайти и обустроиться вражеские пилоты. Хуже всего, что враг смог сломать логистику в направлении Мирнограда и всей агломерации города. Кроме засад пехоты, активно работают вражеские дроны, которые мониторят и осуществляют поражения по перемещениям на позиции, провизии и так далее. Активность вражеских пилотов значительно возросла, когда в город начала просачиваться пехота, а дронщики помогают уничтожать нашу логистику, чтобы дать понемногу поглощать город», – отметили там.



Аналитики DeepState считают, что ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться к тому моменту, что исправить все может быть уже поздно.



Украинская журналистка Юлия Кириенко-Меринова опубликовала предоставленное военными видео, на котором можно увидеть российский флаг на стеле Покровска.

Напомним, в DeepState также сообщили о продвижение российской армии в Покровске.