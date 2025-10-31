«Идет серьезная битва за Покровск»: Россия сосредоточила 170 тысяч военных на Покровском направлении – Зеленский

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

В городе Покровск Донецкой области ситуация сложная. Об этом во время брифинга в Киеве сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, на Покровском направлении Россия сосредоточила 170 тысяч военнослужащих.



«Это очень много. И на утро я разговаривал с главкомом – изменений в Покровске нет. В Покровске есть россияне, наши их понемногу уничтожают, потому что нужно беречь личный состав», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что сейчас идет серьезная битва за Покровск.



«Россиянам поставили задание взять этот город», – добавил он.

