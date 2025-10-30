Сырский опроверг слова Путина об «окружении ВСУ» и рассказал подробности боев в Покровске

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на Покровском направлении. Фото: Генштаб ВСУ

Армия РФ наращивает активность в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, он снова побывал на этом направлении.



«Встретился с командирами армейских корпусов, воинских частей и подразделений, сдерживающих численно превосходящее вражеское нашествие. Заслушал доклады по текущей обстановке и имеющимся потребностям, выслушал предложения. Ситуация сложная, но заявления российской пропаганды о якобы «блокировании» Сил обороны Украины в Покровске не соответствуют действительности. Вместе с тем в Покровске вражеская пехота, избегая боестолкновений, накапливается в городской застройке, меняет места нахождения, поэтому первоочередное задание – выявить ее и уничтожить», – рассказал главком.

Напомним, что 29 октября глава Кремля Владимир Путин заявил о якобы «окружении ВСУ» в Покровске.