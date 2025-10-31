«Йде серйозна битва за Покровськ»: Росія зосередила 170 тисяч військових на Покровському напрямку – Зеленський

Ситуація у Покровську. Фото: карта DeepState

У місті Покровськ Донецької області ситуація складна. Про це під час брифінгу у Києві повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, на Покровському напрямку Росія зосередила 170 тисяч військовослужбовців.



«Це дуже багато. І на ранок я розмовляв з головкомом – змін у Покровську немає. У Покровську є росіяни, наші їх потроху знищують, бо треба берегти особовий склад», – сказав Зеленський.



Президент зазначив, що зараз йде серйозна битва за Покровськ.



«Росіянам поставили завдання взяти це місто», – додав він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував слова голови Кремля Володимира Путіна про «оточення українських військ» та розповів подробиці боїв у Покровську.