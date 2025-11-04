Тактические группы ССО ведут бои в городской застройке Покровска

Покровск. Бои в городской черте. Скриншот

Подразделения 3-го полка Сил специальных операций ВСУ проводят активные боевые действия в Покровске. Спецназовцы ведут разведку и уничтожают противника, который пытается закрепиться в городской черте.

На опубликованных кадрах запечатлена работа одной из тактических групп: бойцы зачищают кварталы Покровска от вражеских сил.



Силы специальных операций продолжают выполнение задач в пределах города.

Напомним, «Спецподразделение Тимура» ГУР продолжает операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области.