Тактические группы ССО ведут бои в городской застройке Покровска

Подразделения 3-го полка Сил специальных операций ВСУ проводят активные боевые действия в Покровске. Спецназовцы ведут разведку и уничтожают противника, который пытается закрепиться в городской черте.
На опубликованных кадрах запечатлена работа одной из тактических групп: бойцы зачищают кварталы Покровска от вражеских сил.
Силы специальных операций продолжают выполнение задач в пределах города.
Напомним, «Спецподразделение Тимура» ГУР продолжает операцию в одном из важных с точки зрения фронтовой логистики районов города Покровск Донецкой области.