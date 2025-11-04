Тактичні групи ССО ведуть бої у міській забудові Покровська

Покровськ. Бої у місті. Скріншот

Підрозділи 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ проводять активні бойові дії у Покровську. Спецназівці ведуть розвідку та знищують противника, який намагається закріпитися у межах міста.

На опублікованих кадрах знято роботу однієї з тактичних груп: бійці зачищають квартали Покровська від ворожих сил.



Сили спеціальних операцій продовжують виконання завдань у місті.

Нагадаємо, «Спецпідрозділ Тимура» ГУР продовжує операцію в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області.