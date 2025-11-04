У ГУР розповіли перші подробиці спецоперації у Покровську та показали її унікальні кадри

Удари ГУР по окупантах у Покровську. Фото: кадр із відео

«Спецпідрозділ Тимура» ГУР продовжує операцію в одному з важливих з погляду фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки.



У ГУР зазначили, що у місті йдуть запеклі бої з російськими військами.



«Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу. Продовжується бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР. Бойові завдання у секторі виконують також інші спецпідрозділи ГУР. З метою безпеки особового складу залучених підрозділів деталі операцій поки що не розкриваються. Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил оборони України», – розповіли у розвідці.



Також ГУР опублікувало унікальні кадри бойової роботи «Спецпідрозділу Тимура» у Покровську.

Нагадаємо, що до 30% усіх бойових дій на фронті відбуваються в Покровську.