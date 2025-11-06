Дрон-перехватчик сбил «Шахед» прямо над крышей многоэтажки

Момент ликвидации «Шахеда»

В сети появилось видео, на котором запечатлён момент уничтожения российского дрона-камикадзе «Шахед», летевшего прямо в многоэтажный жилой дом. Кадры опубликовали украинские Telegram-каналы.



На записи видно, как беспилотник резко снижает высоту и направляется в сторону гражданского здания. В этот момент за ним на высокой скорости следует украинский зенитный дрон-перехватчик, который поражает цель буквально над домом.



Благодаря точным действиям украинских защитников удалось предотвратить разрушения и возможные жертвы среди мирных жителей.



Ранее российский БПЛА атаковал Славянск, повредив жилой дом. По данным Воздушных сил Украины, за последние сутки было сбито 108 вражеских дронов из 135, запущенных противником.



Напомним, подразделения Сил специальных операций ВСУ ранее поразили базу хранения и запуска дронов «Шахед» в оккупированном Донецке.



Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»