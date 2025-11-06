Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Дрон-перехоплювач збив «Шахед» прямо над дахом багатоповерхівки
06 листопада 2025, 16:36

У мережі з'явилося відео, на якому зафіксовано момент збиття російського дрона-камікадзе «Шахед», що летів просто у багатоповерховий житловий будинок. Кадри опублікували українські Telegram-канали.

На записі видно, як безпілотник різко знижується та летить у напрямку цивільної будівлі. У цей момент за ним на великій швидкості слідує український зенітний дрон-перехоплювач, який уражає ціль просто над будинком.

Завдяки точним діям українських захисників вдалося запобігти руйнуванням і можливим жертвам серед мирних мешканців.

Раніше російський БПЛА атакував Слов'янськ, пошкодивши житловий будинок. За даними Повітряних сил України, за останню добу було збито 108 ворожих дронів зі 135, запущених противником.

Нагадаємо, підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ раніше вразили базу зберігання та запуску дронів «Шахед» в окупованому Донецьку.

Автор новини: Шевченко Олег, випусковий редактор «Новин Донбасу»

