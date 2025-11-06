Удар по базе хранения «шахедов» в Донецке: Россия могла потерять до тысячи дронов, в ССО показали эксклюзивное видео

Последствия атаки на базу хранения «шахедов» в оккупированном Донецке. Фото: кадр из видео

Подразделения Сил специальных операций ВСУ поразили базу хранения, комплектования и запуска дронов «Шахед» в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе ССО, опубликовав эксклюзивное видео атаки на базу.



Военная инфраструктура РФ находилась на территории бывшего международного аэропорта.



Более 90% запущенных дронов ССО достигли своей цели. Мощный взрыв и последующую детонацию зафиксировали на видео многочисленные очевидцы.



В Телеграм-канале «Досье шпиона» рассказали, что в ходе атаки отмечено применение как крылатых ракет, так и ударных беспилотников.



В результате удара уничтожены склады БК и топлива, пункт предстартовой подготовки БПЛА, а также повреждены узлы электроснабжения и связи.



На момент удара на территории аэропорта находились до 1000 «шахедов» и более 1500 единиц боевых частей.

Напомним, что эту базу Силы обороны Украины атаковали в ночь на 6 ноября.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко