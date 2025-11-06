ВСУ ночью поразили базу хранения «шахедов» в Донецке и резервуары с топливом в Крыму

Последствия удара по базе хранения «шахедов» в оккупированном Донецке. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 6 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили базу хранения, комплектования и запуска БПЛА «Шахед» на территории аэропорта в оккупированном Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По данным объективного контроля, на территории объекта зафиксировали взрывы и мощную вторичную детонацию. Задания выполняли подразделения ракетных войск и артиллерии, Сил беспилотных систем и Сил специальных операций ВСУ.



Также украинская армия поразила три объекта с ГСМ в захваченном Крыму. Так, на нефтебазе в поселке Гвардейское зафиксировали успешное попадание в резервуар и цистерны с ГСМ на сливо-наливной эстакаде. На двух базах ГСМ в Симферополе поражены резервуарные парки. Загорелись резервуары с топливом.

Напомним, что ночью 6 ноября беспилотники атаковали одну из мощнейших ГРЭС в России.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко