Удар по базі зберігання «шахедів» у Донецьку: Росія могла втратити до тисячі дронів, у ССО показали ексклюзивне відео

Наслідки атаки на базу зберігання «шахедів» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ уразили базу зберігання, комплектування та запуску дронів «Шахед» в окупованому Донецьку. Про це повідомили у пресслужбі ССО, опублікувавши ексклюзивне відео атаки на базу.



Військова інфраструктура РФ знаходилася на території колишнього міжнародного аеропорту.



Більше 90% запущених дронів ССО досягли своєї цілі. Потужний вибух та подальшу детонацію зафіксували на відео численні очевидці.



У телеграм-каналі «Досьє шпигуна» розповіли, що в ході атаки відзначеноезастосування як крилатих ракет, так і ударних безпілотників.



Внаслідок удару знищені склади БК та палива, пункт передстартової підготовки БПЛА, а також пошкоджені вузли електропостачання та зв'язку.



На момент удару на території аеропорту знаходилися до 1000 «шахедів» та понад 1500 одиниць бойових частин.

Нагадаємо, що цю базу Сили оборони України атакували у ніч на 6 листопада.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко