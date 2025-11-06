Российский военный во временном госпитале. Иллюстрация, созданная ИИ.

Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю мотострелковую бригаду российских войск на Херсонском направлении. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар «АТЕШ».



Агенты движения внутри 205-й бригады ВС РФ передают, что вспышка болезни стала следствием антисанитарных условий и равнодушия командования. Инфекция распространяется стремительно, при этом руководство скрывает масштабы заражения, не обеспечивая изоляции и лечения больных.



По данным «АТЕШ», эпидемия значительно снизила боеспособность подразделения. Из-за нехватки личного состава командование не предпринимает никаких действий, что только ускоряет распространение заболевания.



«Ваше командование не обеспечит ни чистой воды, ни гигиены. Не ждите, пока вас скосит болезнь или приказ! Не становитесь жертвой режима — пишите нам для безопасного выхода», — говорится в заявлении «АТЕШ».





Автор новости: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»