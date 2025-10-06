Танк РФ переехал гражданскую машину под Великими Копанями — АТЕШ

Агенты «АТЕШ» из села Великие Копани (Херсонская область) сообщили, что танк ВС РФ переехал гражданский автомобиль. По данным источников, виновны военнослужащие 8-й общевойсковой армии, 70-й мотострелковой дивизии — предположительно механик-водитель потерял управление.



Инцидент произошёл в конце августа: танк, двигаясь по окружной дороге, резко свернул на окраину, где в этот момент стоял автомобиль с женщиной внутри. Она успела выйти и не получила серьёзных травм, говорится в сообщении.



В отчёте отмечают, что подобные случаи повторяются: в прифронтовые зоны направляют недостаточно подготовленный личный состав, а оккупанты нередко пренебрегают безопасностью мирного населения.

Напомним, партизаны парализовали военные перевозки оккупантов в Запорожской области.