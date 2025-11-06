В отдельных регионах Украины планируются почасовые отключения света в рамках графиков

В Украине в четверг, 7 ноября, будут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения действуют в некоторых областях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.
«В большинстве регионов Украины будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления. Причина введения ограничений — последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — говорится в сообщении.
Для бытовых потребителей с 08:00 до 21:00 будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 0,5 очереди до 1,5 очереди.
Кроме того, для промышленных потребителей с 08:00 до 22:00 введут графики ограничения мощности.
Ранее мы писали, что войска России нанесли удары по энергетическим объектам Донецкой области.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
