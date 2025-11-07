Российская армия снизила активность и количество перемещений в Покровске – ВСУ

Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState

Российские войска снизили активность и количество перемещений в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.



По словам военных, таким образом оккупанты хотят минимизировать количество потерь и ожидают пополнения основными силами.



«Это подтверждается попытками врага наладить логистику через южные окраины Покровска. В частности, на этом участке противник несколько раз попытался осуществить переброску личного состава с помощью автотехники и мототехники. Силы обороны этого не допустили. В последние дни противник пытался несколько раз проникнуть в село Гришино. Для этого россияне намеревались ввести в заблуждение украинских военных и попасть в населенный пункт под видом гражданских. Наши силы остановили врага», – рассказали в корпусе.

Напомним, что украинская авиация авиабомбами уничтожила места скопления российских войск на Покровском направлении.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко