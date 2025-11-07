Краматорская громада частично обесточена. Фото: Краматорская ГВА

В пятницу, 7 ноября, часть Краматорской громады в Донецкой области частично осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.



«Краматорские РЭС» сообщают, что в связи с ремонтными работами временно без электроснабжения часть громады», — говорится в сообщении.



В ведомстве не уточнили, когда в громаде появиться свет.



Ранее мы писали, что 7 ноября в Украине будут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения действуют в некоторых областях Украины.



Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»

