Краматорская громада частично обесточена

В пятницу, 7 ноября, часть Краматорской громады в Донецкой области частично осталась без электроснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.
«Краматорские РЭС» сообщают, что в связи с ремонтными работами временно без электроснабжения часть громады», — говорится в сообщении.
В ведомстве не уточнили, когда в громаде появиться свет.
Ранее мы писали, что 7 ноября в Украине будут почасовые отключения электроэнергии. Ограничения действуют в некоторых областях Украины.
Автор новости: Каролина Гайдук, выпускающая редактор «Новостей Донбасса»
