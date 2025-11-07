Краматорська громада частково знеструмлена. Фото: Краматорська ГВА

У п'ятницю, 7 листопада, частина Краматорської громади на Донеччині частково залишилася без електропостачання. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Краматорські РЕМ» повідомляють, що у зв’язку з ремонтними роботами тимчасово без електропостачання частина громади», — йдеться у повідомленні.



У відомстві не уточнили, коли у громаді з'явиться світло.



Раніше ми писали, що 7 листопада в Україні будуть погодинні відключення електроенергії. Обмеження діють у деяких областях України.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

