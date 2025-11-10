ВСУ не дают российской армии проникнуть в Мирноград, но есть угроза со стороны Покровска – ГВА

Ситуация в районе Мирнограда. Фото: карта DeepState

Войска России более года находятся за городской застройкой в юго-восточной части от Мирнограда Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил глава Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.



По его словам, оккупанты пытаются с восточной части инфильтрироваться в город, но Силы обороны Украины их останавливают.



«Однако есть угроза со стороны города Покровск. Если в Покровске будет больше продвижения, то будет возможность врага инфильтрироваться в город и со стороны самого Покровска. Есть попытки заходить в город, инфильтрироваться небольшими группами с востока и с юго-востока. Но Силы обороны не дают им закрепиться в городе и уничтожают врага», – рассказал Третяк.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко