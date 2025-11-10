ЗСУ не дають російській армії проникнути у Мирноград, але є загроза зі сторони Покровська – МВА

Ситуація у районі Мирнограда. Фото: карта DeepState

Війська Росії понад рік перебувають за міською забудовою у південно-східній частині від Мирнограда Донецької області. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив голова Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.



За його словами, окупанти намагаються зі східної частини інфільтруватися у місто, але Сили оборони України їх зупиняють.



«Однак є загроза зі сторони міста Покровськ. Якщо у Покровську буде більше просування, то буде можливість ворога інфільтруватися у місто й зі сторони самого Покровська. Є спроби заходити у місто, інфільтруватися невеликими групами зі сходу та південного сходу. Але Сили оборони не дають їм закріпитися у місті та знищують ворога», – розповів Третяк.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко