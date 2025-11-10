«Последний маневр»: Россия проводит стратегическую наступательную операцию в районе Покровска – Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте напряженная. Об этом в интервью американскому изданию New York Post сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, российская армия проводит стратегическую наступательную операцию в районе города Покровск на Донетчине



«Они собрали большую часть сил, создавая преимущество в попытке прорвать нашу линию обороны и захватить этот район. Цель России – окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив оставшихся мирных жителей в своем последнем маневре по захвату всей Донецкой области», – отметил главком.

