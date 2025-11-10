«Останній маневр»: Росія проводить стратегічну наступальну операцію в районі Покровська – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті напружена. Про це в інтерв'ю американському виданню New York Post повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, російська армія проводить стратегічну наступальну операцію в районі міста Покровськ на Донеччині.



«Вони зібрали більшу частину сил, створюючи перевагу у спробі прорвати нашу лінію оборони та захопити цей район. Мета Росії – оточити Покровськ і сусідні міста з півночі, півдня і сходу, перекривши лінії постачання і витіснивши мирних жителів, що залишилися, у своєму останньому маневрі із захоплення всієї Донецької області», – зазначив головком.

