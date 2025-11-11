В результате атаки на Краматорск погиб мирный житель

В результате массированной атаки на Краматорск вечером, 10 ноября, погиб один человек. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.

«В результате атаки погиб мужчина 1961 года рождения. На месте происшествия работают экстренные службы, уточняется масштаб разрушений и количество пострадавших», — написал Гончаренко.

Ранее мы писали, что 10 ноября с 20:13 до 20:39 семь российских БПЛА атаковали город Краматорск Донецкой области. Повреждены частный сектор и учебное заведение.



Автор: выпускающая редактор «Новостей Донбасса» Наталья Нестеренко