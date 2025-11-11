Внаслідок атаки на Краматорськ загинула людина

Внаслідок масованої атаки на Краматорськ увечері, 10 листопада, загинула одна людина. Про це повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинув чоловік 1961 року народження. На місці події працюють екстрені служби, уточнюється масштаб руйнувань та кількість постраждалих», — написав Гончаренко.

Раніше ми писали, що 10 листопада з 20:13 до 20:39 сім російських БПЛА атакували місто Краматорськ Донецької області. Ушкоджень зазнали приватний сектор та освітній заклад.



Авторка: випускова редакторка «Новин Донбасу» Наталія Нестеренко