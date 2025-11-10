Російські безпілотники масовано атакували Краматорськ: у місті пошкоджені будинки

Наслідки удару по Краматорську. Фото: Краматорська МВА

10 листопада з 20:13 до 20:39 сім російських БПЛА атакували місто Краматорськ Донецької області. Про це повідомив голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.



За його словами, під масованим ударом опинилися цивільна інфраструктура та приватний сектор.



«Пошкоджені освітній заклад та будинки. Небезпека не минула», – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, що 10 листопада російський дрон атакував місто Костянтинівка на Донеччині, внаслідок чого загинув чоловік, який їхав на мотоциклі.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко