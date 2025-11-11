Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск
11 ноября 2025, 05:51

68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск

Дроны «Шершней Довбуша» остановили российский мотоциклетный прорыв к Покровску. Скриншот Дроны «Шершней Довбуша» остановили российский мотоциклетный прорыв к Покровску. Скриншот

Оккупационные ресурсы распространили кадры, на которых видно, как российские войска, пользуясь густым туманом, пытаются подойти ближе к Покровску.

Однако их маневр оказался безуспешным — бойцы батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша вовремя заметили движение противника и остановили его.

Украинские защитники сообщают, что попытки врага прорваться с юга на мотоциклах закончились провалом — техника не продвинулась далеко.

На опубликованных видео видно, как операторы подразделения «Шершни Довбуша» точными ударами FPV-дронов уничтожают технику и живую силу противника. Российские военные в панике бросают мотоциклы и пытаются укрыться, но дроны догоняют их даже за укрытиями.

Напомним, Сырский заявил, что цель России — окружить Покровск и соседние города с севера, юга и востока, перекрыв линии снабжения и вытеснив оставшихся мирных жителей в своем последнем маневре по захвату всей Донецкой области.

Автор: выпускающая редактор «Новостей Донбасса» Наталья Нестеренко

