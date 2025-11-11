Foreign Affairs: Провал под Покровском: российское наступление застряло в руинах

Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Скрин из видео

Россия планировала взять Покровск, важный логистический узел Донецкой области, еще к ноябрю 2024 года. Но наступление отстает на год, пишет британское издание Foreign Affairs.



Украинские защитники, несмотря на многократное численное превосходство врага, месяц за месяцем удерживали линию обороны, уничтожая, по данным журнала, свыше 20 тысяч российских солдат ежемесячно. Сейчас Россия стягивает войска к руинам Покровска, а беспилотники перерезают пути снабжения украинских подразделений.



Под угрозой и другие города Донбасса. Российские силы формируют новые «котлы» под Константиновкой, применяя дальнобойные дроны и планирующие бомбы, которые стирают с лица земли жилые кварталы. Подобная тактика уже разрушила Херсон и теперь грозит Запорожью. Следующей целью может стать Харьков.

«Трагическая ирония последних месяцев в том, что пока мир обсуждает перемирие, Россия наращивает удары», — отмечает Foreign Affairs. По мнению издания, без решительного давления Европы и США на Москву ситуация на фронте может резко ухудшиться этой зимой.



Полномасштабная война приближается к четвертому году, обе стороны истощены, но ни одна не готова к миру. Путин не отказывается от максималистских требований, а Киев, оказавшийся под постоянным ударом, не имеет иного выбора, кроме как продолжать сопротивление.

Ранее мы писали, в Покровске находится более 300 российских оккупантов. Их цель — выйти на северные границы Покровска с последующейим окружением.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»