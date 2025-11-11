Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Foreign Affairs: Провал под Покровском: российское наступление застряло в руинах
11 ноября 2025, 16:57

Foreign Affairs: Провал под Покровском: российское наступление застряло в руинах

Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Скрин из видео Авиаудар по месту скопления захватчиков на Покровском направлении. Скрин из видео

Россия планировала взять Покровск, важный логистический узел Донецкой области, еще к ноябрю 2024 года. Но наступление отстает на год, пишет британское издание Foreign Affairs.

Украинские защитники, несмотря на многократное численное превосходство врага, месяц за месяцем удерживали линию обороны, уничтожая, по данным журнала, свыше 20 тысяч российских солдат ежемесячно. Сейчас Россия стягивает войска к руинам Покровска, а беспилотники перерезают пути снабжения украинских подразделений.

Под угрозой и другие города Донбасса. Российские силы формируют новые «котлы» под Константиновкой, применяя дальнобойные дроны и планирующие бомбы, которые стирают с лица земли жилые кварталы. Подобная тактика уже разрушила Херсон и теперь грозит Запорожью. Следующей целью может стать Харьков.

«Трагическая ирония последних месяцев в том, что пока мир обсуждает перемирие, Россия наращивает удары», — отмечает Foreign Affairs. По мнению издания, без решительного давления Европы и США на Москву ситуация на фронте может резко ухудшиться этой зимой.

Полномасштабная война приближается к четвертому году, обе стороны истощены, но ни одна не готова к миру. Путин не отказывается от максималистских требований, а Киев, оказавшийся под постоянным ударом, не имеет иного выбора, кроме как продолжать сопротивление.

Ранее мы писали, в Покровске находится более 300 российских оккупантов. Их цель — выйти на северные границы Покровска с последующейим окружением.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Донецкая область Покровск
Прочее
Война бои за Покровск
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
20:17
В оккупированном Северскодонецке жители готовятся к четвертой зиме без отопления: в ОВА рассказали, что известно
16:36
Оккупанты заставляют школьников искать «опасные» Telegram-каналы
16:23
ССО ударили по нефтебазе во временно оккупированном Крыму
08:04
В Мелитополе врачей подкупают за данные мужчин для мобилизации
12:59
ССО уничтожили пусковую установку С-400 «Триумф» и склад боеприпасов россиян в оккупированном Крыму
12:16
Донецк без мобильного интернета: что происходит со связью в оккупированной части Донбасса
10:40
Оккупанты скопировали украинский Диктант национального единства и провели свой в Донецке
09:49
ССО ударили по нефтебазам и поездам с топливом в Крыму
21:19
Один человек пострадал при сбросе взрывоопасного предмета с дрона в захваченной Горловке
20:50
На улице в захваченном Донецке течет вода, ремонтная бригада не может устранить проблему
20:12
В оккупированном Луганске обнаружили повешенным заместителя генерального прокурора
17:30
Эпидемия дизентерии парализовала 205-ю бригаду РФ на фронте
13:33
Партизаны сожгли десятки локомотивов РФ — ГУР
12:02
Оккупанты провели псевдонаучную конференцию на ВОТ Донетчины
23:22
Взрывы в Донецке: поражен склад БПЛА, идет детонация БК
19:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
18:02
Российские чиновники делят воду и стройки на оккупированном Донбассе
15:35
В оккупированной Донецкой области провалилась акция «Пирог на четвертое»
14:54
ГУР уничтожило штаб российских операторов БПЛА в Авдеевке
10:47
В оккупированном Должанске Луганской области беспилотник повредил жилой дом
16:00
Оккупант из «ЛНР» вырезал Z на лбу украинского пленного — СБУ
15:19
На Луганщине украинские спецназовцы подорвали логистику оккупантов
14:50
Водный кризис в Мариуполе грозит перекинуться в Бердянск
13:50
От Мариуполя до Геническа Россия «туризмом» закрепляет оккупацию Азовского побережья
11:51
Оккупированные города Луганщины — без света с выключенными фонарями
09:15
Военные преступления на Донбассе: десятки дел еще ждут приговоров
00:09
Оккупированные города Донбасса попали под обстрелы — куда ударили дроны
все новости
17:44
Российский БПЛА ударил по Константиновке: ранен мужчина, который ехал на машине
17:27
Российская армия оккупировала два села в Донецкой и Запорожской областях – DeepState
17:23
Стоит ли обновляться: сравнение iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro Max (реклама)
17:10
ВСУ отошли у пяти населённых пунктов под Гуляйполем
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
16:57
Foreign Affairs: Провал под Покровском: российское наступление застряло в руинах
16:23
Операция «Мидас»: НАБУ вскрыло элитную коррупционную сеть в энергетике
16:12
В Краматорске россияне дроном ударили по местному парку
16:02
Один человек пострадал при обстреле Константиновки
15:55
Спасатели эвакуировали 17 жителей Дружковки, среди них дети
15:34
Массированный обстрел Краматорска: известно об одной раненой
15:15
ВС РФ пытаются прорваться к Малой Токмачке на Запорожском направлении
14:59
ВСУ поразили НПЗ в Оренбургской области РФ
14:56
В Лимане Донецкой области из-за обстрелов полностью остановлено газоснабжение
14:45
В Харькове открылся хаб для жителей Покровской громады
14:08
Орск подвергся массированной атаке дронов: горит нефтезавод
13:55
Как выбрать правильную комплектацию Suzuki Vitara: GL, GL+ или GLX? (реклама)
13:45
«Мы кричали от радости, когда освободили город»: жительница Херсона вспоминает, как город жил восемь месяцев во тьме
13:06
На оккупированной Херсонщине захватчики убили четырех мужчин
12:45
Беспилотники в октябре поразили 77 тыс. целей — Сырский
12:27
В Покровске находится более 300 российских оккупантов — 7 корпус ДШВ
11:31
Нет света: остановлено движение через пункт «Дяковцы» на границе
11:22
ВСУ поразили склад материально-технических средств оккупантов на захваченной Донетчине
11:12
Силы обороны ударили по Саратовскому НПЗ и нефтяному терминалу в захваченном Крыму
11:07
ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся прорваться в Покровск
10:56
В администрации рассказали подробности массированного обстрела Краматорска: повреждены 30 домов
10:44
В Краматорске при пожаре погибли двое человек
10:20
Германия увеличит помощь Украине до 11,5 млрд евро в 2026 году
10:19
Армия РФ за сутки атаковала Донетчину более 10 раз: есть повреждения
10:05
Силы ПВО над Украиной сбили 53 БПЛА
все новости
ВИДЕО
Эвакуация мирных жителей Донецкой области. Спасатели эвакуировали 17 жителей Дружковки, среди них дети
11 ноября, 15:55
Последствия атаки БПЛА. Орск подвергся массированной атаке дронов: горит нефтезавод
11 ноября, 14:08
Заезд оккупантов под покровом тумана на технике в Покровске. ВСУ уничтожили технику РФ, пытавшуюся прорваться в Покровск
11 ноября, 11:07
Дроны «Шершней Довбуша» остановили российский мотоциклетный прорыв к Покровску. Скриншот 68-я бригада ВСУ разбила колонну армии РФ, которая на мотоциклах пробивалась в Покровск
11 ноября, 05:51
Горит Саратовский НПЗ Над Саратовом и Энгельсом прогремели взрывы: горит Саратовский НПЗ
11 ноября, 04:11
Ситуация в Покровске. Фото: карта DeepState В ВСУ ответили, где сейчас идут самые интенсивные бои в Покровске
10 ноября, 18:08

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор