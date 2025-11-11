Foreign Affairs: Провал під Покровськом: російський наступ застряг у руїнах

Авіаудар за місцем накопичення загарбників на Покровському напрямку. Скрин з відео

Росія планувала взяти Покровськ, важливий логістичний вузол Донецької області, ще до листопада 2024 року. Але наступ відстає на рік, пише британське видання Foreign Affairs.



Українські захисники, незважаючи на багатократну чисельну перевагу ворога, місяць за місяцем утримували лінію оборони, знищуючи, за даними журналу, понад 20 тисяч російських солдатів щомісяця. Наразі Росія стягує війська до руїн Покровська, а безпілотники перерізають шляхи постачання українських підрозділів.



Під загрозою — інші міста Донбасу. Російські сили формують нові «котли» під Костянтинівкою, застосовуючи далекобійні дрони та плануючі бомби, які стирають вщент житлові квартали. Така тактика вже зруйнувала Херсон і тепер загрожує Запоріжжю. Наступною ціллю може стати Харків.

«Трагічна іронія останніх місяців у тому, що поки світ обговорює перемир'я, Росія нарощує удари», — зазначає Foreign Affairs. На думку видання, без рішучого тиску Європи та США на Москву ситуація на фронті може різко погіршитися цієї зими.



Повномасштабна війна наближається до четвертого року, обидві сторони виснажені, але жодна не готова до миру. Путін не відмовляється від максималістських вимог, а Київ, який опинився під постійним ударом, не має іншого вибору, як продовжувати опір.

Раніше ми писали, що в Покровську знаходиться понад 300 російських окупантів. Їхня мета — вийти на північні кордони Покровська з наступним оточенням.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»